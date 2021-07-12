«Карьера закончена»: Уткин заявил, что не вернётся к работе комментатором

Журналист Василий Уткин заявил, что не намерен возвращаться к работе комментатором, поскольку потерял интерес к данной профессии. В интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко он заявил, что его полностью устраивает нынешняя деятельность.

Карьера — это путь по ступенькам и так далее. Моя карьера закончена, потому что я сейчас занимаю то положение, которое и хотел бы занимать. Я просто представляю сам себя. И занимаюсь чем считаю нужным. Я ничего не теряю от того, что не работаю на телевидении. Это меня не особенно интересует, — заявил Уткин.

Уткин покинул работу на «Матч ТВ» в 2016 году, где у него произошёл конфликт с генеральным продюсером канала Тиной Канделаки. Ранее он руководил спортивной редакцией телеканала «НТВ-плюс».

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года он работал на Первом канале, но и там с ним прекратили сотрудничество.