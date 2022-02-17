«Камилу убивали, убивали и убили»: Тарасова о выступлении Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала NEWS.ru выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой на зимних ОИ в Пекине. Она подчеркнула, что Валиеву, занявшую в итоге четвёртое место, «убивали, убивали и убили».

Во-первых, выиграли Олимпийские игры. Вторая — тоже наша девочка. Камила, которую убивали, убивали, убивали и убили, — четвёртая, — подчеркнула Тарасова.

Валиева заняла итоговое четвёртое место в одиночном катании на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. В произвольной программе она допустила два падения.

Золото завоевала россиянка Анна Щербакова. В произвольной программе она набрала 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла. Серебро в активе Александры Трусовой, которая в сумме набрала 251,73 балла. В произвольной программе она приземлила рекордные пять четверных прыжков.

Результат Валиевой — 224,09 балла. Он сделала касание рукой на тройном акселе, степ-аут на четверном тулупе, а также упала с тройного сальхова и четверного тулупа.

Бронзовая медаль досталась японке Каори Сакамото — 233,13 балла.