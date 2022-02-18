Йоханнес Бё стал победителем масс-старта, Логинов — 15-й

На Олимпийских играх в Пекине завершилась мужская гонка с общего старта. Победителем соревнований стал норвежец Йоханнес Бё, который допустил четыре промаха на огневых рубежах.

Таким образом, Бё выиграл четыре золотые медали на Олимпиаде. Ранее он первенствовал в спринте, смешанной эстафете и мужской эстафете, а также был бронзовым призёром в индивидуальной гонке.

Швед Мартин Понсилуома оказался самым точным в стрельбе, допустив два промаха. Этот результат позволил ему выиграть серебряную медаль. Третьим финишировал норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который закончил гонку на 15-м месте.

Ранее чемпион мира по биатлону Антон Шипулин выразил поддержку биатлонисту Эдуарду Латыпову, который допустил пять промахов и был вынужден пройти два штрафных круга в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Многократный победитель этапов Кубка мира подчеркнул, что две медали сборной России были с оттенком золота.

На Олимпийских играх в Пекине сборная России выиграла серебро в женской эстафете. Ранее россияне добились бронзы в смешанной эстафете, мужской эстафете и гонке преследования у мужчин, где третьим к финишу пришёл Эдуард Латыпов.