Антон Шипулин оценил выступление биатлонистов на Олимпиаде

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru выразил поддержку биатлонисту Эдуарду Латыпову, который допустил пять промахов и был вынужден пройти два штрафных круга в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Многократный победитель этапов Кубка мира подчеркнул, что две медали сборной России были с оттенком золота.

Без учёта масс-стартов я считаю выступление сборной России по биатлону удачным. Да, присутствовал фактор тактических и психологических ошибок Эдуарда. Как бывший спортсмен я его понимаю. В подобных ситуациях в моё время мы всегда поддерживали своего партнёра по команде. Мы одна команда, мы одна семья. Каждый человек может ошибиться. Чтобы не загнать спортсмена в психологическую яму, его нужно поддержать. Считаю, что две наши медали были с оттенком золотого цвета, — сказал Шипулин.

Кроме этого, 34-летний спортсмен заявил, что тренерский штаб сборной России не заслуживает глобальной критики за выступление российских биатлонистов на Олимпиаде.

Работу тренеров подведём после масс-стартов, но уже как минимум можно говорить об удовлетворительной оценке. Но сегодня мы рассчитываем на медали от Кристины Резцовой в женской гонке, а также от Эдуарда Латыпова, Александра Логинова и Максима Цветкова — в мужской, — подытожил спортсмен.

На Олимпийских играх в Пекине сборная России выиграла серебро в женской эстафете. Ранее россияне добились бронзы в смешанной эстафете, мужской эстафете и гонке преследования у мужчин, где третьим к финишу пришёл Эдуард Латыпов.