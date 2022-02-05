Сборная России по биатлону выиграла бронзу в смешанной эстафете на ОИ

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На зимних Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект медалей в смешанной эстафете по биатлону. Российская команда заняла третье место, уступив сборным Норвегии и Франции.

В составе сборной России выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне отстали от победителя на полторы секунды. Латыпов убежал с последнего огневого рубежа на первом месте, но не смог сохранить преимущество.

Резцова заходила на штрафной круг после стрельбы стоя на втором этапе эстафеты.

Выиграла гонку сборная Норвегии, за которую выступали Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё. При этом Экхофф зашла на три штрафных круга. Столько же кругов было и у французской команды, в составе которой были Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе.

Следующая медаль в биатлоне будет разыграна 7 февраля, когда состоится женская индивидуальная гонка.

Ранее в соревнованиях у лыжниц победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Она стала лучшей в скиатлоне 7,5 + 7,5 км. Серебро досталось российской лыжнице Наталье Непряевой.