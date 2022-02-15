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Сборная России по биатлону стала третьей в эстафете на Олимпиаде

Сборная России по биатлону стала третьей в эстафете на Олимпиаде
10:50, 15 февраля 2022
Сборная России по биатлону стала третьей в эстафете на Олимпиаде Александр Логинов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в эстафете. Перед заключительной стрельбой российская команда более чем на 40 секунд опережала ближайших преследователей, но Латыпов допустил пять промахов в стойке и зашёл на два штрафных круга.

Победителем соревнований стали норвежские спортсмены Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен. При этом Легрейд зашел на один штрафной круг.

Второй к финишу пришла команда Франции, за которую выступали Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Детьё и Кентен Фийон Майе. Французы обошлись без штрафных кругов в этой гонке.

16 февраля пройдёт женская эстафетная гонка.

Нынешняя награда стала третьей для российских биатлонистов на Играх в Пекине. Ранее россияне заняли третье место в смешанной эстафете. Также Эдуард Латыпов был бронзовым призёром гонки преследования.

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