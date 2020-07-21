Из проекта устава РПЛ исчез пункт о смене президента по инициативе клубов

https://static.news.ru/photo/1b2b975e-cb61-11ea-a54d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый устав РПЛ исключает возможность футбольных клубов по своей инициативе сменить президента организации.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». Изменение касается статьи устава «Президент РПЛ» — в частности, пункта 12.6 нового документа.

Отмечается, что согласно новому уставу, президент РПЛ, в частности Сергей Прядкин, может досрочно прекратить свои полномочия только по решению общего собрания членов премьер-лиги, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов. Без этой санкции он не может покинуть свой пост, даже если суд докажет, что он причинил ущерб премьер-лиге, признан виновным в уголовном преступлении или сам подал заявление об отставке.

В проекте устава, который был разослан клубам в рамках подготовки к общему собранию, это изменение не отмечено никак, — сообщает портал.

По мнению издания, из-за этого клубы до голосования могут не обратить на изменение внимания, поскольку в проекте устава эта правка скрыта.

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