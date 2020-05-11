Итальянским футбольным клубам разрешат возобновить тренировки с 18 мая

https://static.news.ru/photo/585db3be-93ad-11ea-ae1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Lapresse/Global Look Press

Правительство Италии разрешит футбольным клубам приступить к тренировкам после изменений в медицинском протоколе.

Как сообщает ТАСС, в совместном заявлении министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы и министра спорта Винченцо Спадафоры ведомства попросили внести незначительные изменения в медицинский протокол, согласно которому будут осуществляться тренировки футбольных клубов. Предполагается, что футболисты вернутся к занятиям с 18 мая.

Ранее консалтинговая компания KPMG опубликовала результаты подсчёта финансовых потерь клубов пяти сильнейших лиг Европы из-за пандемии коронавируса. Самые крупные потери выявлены у Английской премьер-лиги— до €1,35 млрд, из них €800 млн — упущенные доходы от телетрансляций. Испанская Ла Лига может потерять €600 млн из-за отмены трансляции, Серия А — €450 млн, Бундеслига — €400 млн, Лига 1 — €200 миллионов.

Ранее сообщалось, что все команды Ла Лиги будут проводить упражнения поодиночке, ограничив список тренеров и сотрудников, которые смогут находиться на клубных базах, писал NEWS.ru.