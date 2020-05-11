Итальянским футбольным клубам разрешат возобновить тренировки с 18 мая

Правительство Италии разрешит футбольным клубам приступить к тренировкам после изменений в медицинском протоколе.
Как
Ранее консалтинговая компания KPMG опубликовала результаты подсчёта финансовых потерь клубов пяти сильнейших лиг Европы из-за пандемии коронавируса. Самые крупные потери выявлены у Английской премьер-лиги— до €1,35 млрд, из них €800 млн — упущенные доходы от телетрансляций. Испанская Ла Лига может потерять €600 млн из-за отмены трансляции, Серия А — €450 млн, Бундеслига — €400 млн, Лига 1 — €200 миллионов.
Ранее сообщалось, что все команды Ла Лиги будут проводить упражнения поодиночке, ограничив список тренеров и сотрудников, которые смогут находиться на клубных базах, писал NEWS.ru.
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