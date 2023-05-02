«Исполнял много футбольных движух»: журналист Микулик о смерти Малосолова Спортивный журналист Микулик: Малосолов много сделал для российского футбола

Фото: vk.com/malosolov

Андрей Малосолов

Спортивный журналист Андрей Малосолов был очень ярким человеком, который много сделал для российского футбола, рассказал NEWS.ru спортивный журналист и один из основателей газеты «Спорт-Экспресс» Сергей Микулик. Он выразил соболезнования родным и близким умершего коллеги.

Я знал Андрея давно и достаточно неплохо. Выражаю соболезнования вместе со всеми, кто его знал. Очень яркий человек, который исполнял много футбольных движух и как болельщик ЦСКА, и как руководитель пресс-службы Российского футбольного союза (РФС). Безумно жаль, что такие люди уходят в расцвете сил, когда человеку всего 50. Он мог еще много полезного, яркого и запоминающегося сделать для нашего футбола, — заявил Микулик.

Малосолов скончался 2 мая на 51-м году жизни. По данным разных источников, причиной смерти журналиста стал оторвавшийся тромб.

С 2005 по 2010 год Малосолов возглавлял пресс-службу РФС. В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков. В 2010‑м он работал директором по PR и маркетингу в футбольной команде «Жемчужина» Сочи. В последнее время обозреватель работал на телевидении.