Иностранцы купили примерно 630 тысяч билетов на токийские Игры

https://static.news.ru/photo/331ece92-897c-11eb-aea2-96000091f725_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Иностранные болельщики купили примерно 630 тысяч билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые перенесли на грядущее лето. Об этом 20 марта рассказал генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

Он отметил, что на Олимпиаду продано 600 тысяч билетов для зрителей из других стран, а на Паралимпиаду — 30 тысяч.

В настоящий момент в Японии запрещена фактическая выдача новых виз гражданам других стран и регионов. Этот запрет был введён из-за обнаружения в Великобритании нового штамма коронавирусной инфекции нового типа. Въезд в Японию возможен для граждан страны и для иностранцев, проживающих в государстве и имеющих долгосрочную визу.

Ранее японская сторона официально уведомила Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) о своём решении не допускать иностранных болельщиков на соревнования в связи с ситуацией с коронавирусом. Средства за купленные ими билеты будут при этом возвращены, сообщает ТАСС.

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Как ранее передавал NEWS.ru, МОК и МПК заявили, что уважают решение оргкомитета Олимпийских игр в Токио провести Игры без иностранных болельщиков.