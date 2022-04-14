Игра слов: как из российского пятиборца Лесуна сделали оппозиционера

Протестные настроения среди российских спортсменов — огромная редкость. Как правило, атлеты делятся на две категории. Одни горячо поддерживают власть, ходят на всевозможные митинги, концерты и в конце концов по окончании карьеры занимают уютное кресло в Госдуме. Другие стараются молчать и всячески дистанцируются от политики. Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун нарушил тренд и в интервью иностранной прессе отметился громким высказыванием о нежелании выступать за Россию, которое связал со спецоперацией на Украине. Правда, через несколько часов спортсмен заявил, что его слова неверно истолковали. Рассказываем подробнее о резонансной ситуации и вспоминаем основные вехи в карьере Лесуна.

Демоверсия протеста

Информационная бомба взорвалась 14 апреля. BBC опубликовал материал про российских спортсменов, в котором центральное место было отдано высказываниям Лесуна. Там утверждалось, что атлет отказался представлять Россию в знак протеста против спецоперации на Украине.

Спортсмены в России — это инструмент. Инструмент пропаганды. Конечно, каждый человек должен решить для себя, что ему делать. Но теперь ему придётся с этим жить. Мне с сожалением приходится констатировать, что российские спортсмены не могут повлиять на ситуацию. И многие из них даже не понимают, что происходит, — заявил спортсмен в интервью.

Олимпийский чемпион Александр Лесун Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

«Олимпийский чемпион, отвернувшийся от режима», — так BBC назвал свою статью. Однако флагманом оппозиции Лесуну было суждено пробыть недолго. Буквально через несколько часов пятиборец дал интервью родному отечественному «Матч ТВ», в котором опроверг свои слова, заявив, что в материале сильно смещён вектор его высказываний.

Я лишь сказал, что в феврале я завершил спортивную карьеру. И больше выступать в современном пятиборье не хочу. Это никак не связано со спецоперацией на Украине. Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Я завершил карьеру из-за того, что у нас вообще происходит в мире современного пятиборья, из-за личных моментов, связанных с нашей федерацией, — заявил Лесун.

Подтверждением словам пятиборца является сам материал BBC. Во-первых, там указано, что Лесун решил прекратить выступления за два дня до начала спецоперации. Во-вторых, нет ни одной прямой цитаты спортсмена о том, что он не будет выступать за Россию в знак протеста против действий властей. Этот вывод британские журналисты, кажется, сделали сами.

В любом случае высказывания Лесуна в материале BBC можно назвать очень смелыми и резонансными. Среди известных действующих российских спортсменов на подобное решался разве что хоккеист Артемий Панарин.

Из Белоруссии в Россию

Лесун родился в 1988-м в Борисове, который тогда был частью Белорусской ССР. Три года своей жизни спортсмен прожил в Советском Союзе, после чего оказался в независимой Белоруссии. С детства он занимался плаванием, в возрасте 15 лет решил попробовать силы в современном пятиборье, а с 2005 года начал выступать на крупных международных соревнованиях в составе сборной Белоруссии. Спортсмен попадал в призы на юношеских чемпионатах Европы, но не хватал звёзд с неба.

В 2008-м Лесун принял решение поменять спортивное гражданство и начать выступать за Россию. Спортсмен объяснил это недовольством работой белорусских тренеров, которые, по мнению пятиборца, брали в сборную исключительно своих учеников, к коим он не относился.

Победная поступь

После переезда в Россию результаты Лесуна пошли в гору. Он завоевал место в сборной, в 2010-м выиграл этап Кубка мира, после чего регулярно брал награды разного достоинства в командных и личных дисциплинах на чемпионатах мира и Европы. К Олимпиаде-2012 в Лондоне Лесун подходил в роли лидера мирового рейтинга, но на Играх выступил неудачно, заняв обидное четвёртое место.

Олимпийский чемпион в современном пятиборье XXXI Олимпийских игр Александр Лесун Сергей Мальгавко/РИА Новости

Спустя четыре года на Играх-2016 в Рио Лесун всё-таки исполнил мечту и добрался до высшей ступени пьедестала. В фехтовании спортсмен установил олимпийский рекорд.

Всё, что сделало меня великим спортсменом, сделала Россия! Я благодарен Белоруссии за базу, которую она мне дала, но там я бы не стал олимпийским чемпионом, — заявил Лесун после триумфа в Рио.

О любви к России Лесун говорил и в резонансном интервью BBC, однако там были и другие, менее приятные для руководства страны слова. Так что 34-летний пятиборец вряд ли может рассчитывать на место в Госдуме. Вполне возможно, что он туда и не собирался.