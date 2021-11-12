Панарин догнал Ларионова по голам за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сравнялся с легендарным форвардом «Детройт Ред Уингз» Игорем Ларионовым по числу заброшенных шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Достичь данной отметки ему позволил дубль в ворота «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата.

Встреча между «Блю Джекетс» и «Рейнджерс» завершилась со счётом 3:5. В составе гостей дублями отметились Артемий Панарин (18-я и 29-я минуты) и Крис Крайдер (28-я и 41-я). Ещё один гол на счету Джейкоба Трубы (29-я).

У хозяев отличились Якуб Ворачек (9-я), Эрик Робинсон (27-я) и Александр Тексье (54-я).

Таким образом, в активе Панарина стало 169 голов в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Игорем Ларионовым. И это при том, что данной отметки Артемий достиг в 447 матчей в лиге, в то время как его соотечественнику потребовался 921.

Ранее Джуд Халл, сын бывшего американского хоккеиста Бретта Халла, в очередной раз негативно отреагировал на гол Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ему не понравилось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» обогнал его отца в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Своими эмоциями он поделился на странице в Twitter.