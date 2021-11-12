Сын Бретта Халла снова негативно отреагировал на гол Овечкина в НХЛ

Джуд Халл, сын бывшего американского хоккеиста Бретта Халла, в очередной раз негативно отреагировал на гол Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ему не понравилось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» обогнал его отца в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Своими эмоциями он поделился на странице в Twitter.

Под видео с 742-м голом Александра Овечкина Джуд Халл оставил четыре эмодзи с опущенным вниз пальцем. Ранее сын Бретта выразил подобные эмоции после 741-го гола россиянина.

Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) и вышел на чистое 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Теперь у россиянина 742 гола, он отодвинул Бретта Халла (741) на 5-ю позицию. Овечкин уступает только Яромиру Ягру (766), Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что российский нападающий команды «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче с «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила на арене T-Mobile и завершилась победой коллектива из Лас-Вегаса.