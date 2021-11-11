Капризов отдал эффектную голевую передачу в матче с «Вегасом» в НХЛ

Российский нападающий команды «Миннесота Уайлд» Кирил Капризов отметился результативной передачей в матче с «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила на арене T-Mobile и завершилась победой коллектива из Лас-Вегаса.

«Миннесота» в гостях проиграла «Вегасу» со счётом 2:3. В составе победителей голами отметились Пол Коттер (7-я минута), Йонас Рёндбьерг (17-я) и Джонатан Маршессо (40-я). У проигравших отличились Джаред Спёрджен (42-я) и Райан Хартман (54-я). В эпизоде с первым голом в роли ассистента выступил россиянин Кирилл Капризов, со вторым — его соотечественник Дмитрий Куликов.

При этом результативный пас Капризова получился эффектным. Нападающий ворвался в зону соперника, развернулся, укрыв шайбу корпусом, после чего выкатил её Спёрджену.

В нынешнем сезоне Капризов провёл 13 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и восемь результативных передач. В гонке ассистентов он делит 38-е место.