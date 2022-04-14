Чемпион ОИ Лесун обвинил BBC в неверном истолковании своих слов о России

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун заявил, что британское издание BBC существенно исказило смысл слов, которые он произнёс в опубликованном накануне интервью. В разговоре с «Матч ТВ» победитель Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро объяснил, что завершил карьеру по спортивным причинам, к которым политическая обстановка в родной стране не имеет ничего общего.

В этом материале сильно смещён вектор, и я в шоке от этого. Вроде мои слова, но журналисты сместили вектор моих высказываний. Я лишь сказал, что в феврале я завершил спортивную карьеру. И больше выступать в современном пятиборье не хочу. Это никак не связано со спецоперацией в Украине. Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Я завершил карьеру из-за того, что у нас вообще происходит в мире современного пятиборья, из-за личных моментов, связанных с нашей федерацией, – сказал Лесун.

Касательно будущего Лесун заявил, что в Федерации современного пятиборья России ему не нашли места для работы после завершения карьеры. Сейчас 34-летний пятиборец ждёт предложений.

Накануне BBC опубликовало материал, в котором содержалось высказывание спортсмена о том, что он не желает быть «инструментом пропаганды». Издание отмечало, что спортсмен покинул все занимаемые должности 22 февраля и решил больше никогда не выступать за Россию. Однако прямых цитат самого Лесуна на эту тему не приводилось.