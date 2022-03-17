В Госдуме увидели русофобию в отстранении биатлонистов от соревнований
В Госдуме увидели русофобию в решении IBU об отстранении отечественных биатлонистов
Михаил Потапов
Михаил Потапов
00:04, 18 марта 2022
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказала мнение об отстранении российских и белорусских биотланистов от междунароных соревнований. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU). Слова олимпийской чемпионки по конькобежному спорту приводит Metaratings.ru.
Cтоит напомнить, что федерации не отстраняли и даже не намекали на исключение из федераций американцев, когда те вели боевые действия по всему миру. В нашем же случае это все выглядит как русофобия, двойные стандарты, — сказала Журова.
По мнению депутата, у федераций разных видов спорта стоит задача как можно дольше держать людей в чувстве ненависти к России.
2 марта исполнительный совет IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия на этапах Кубка мира. Члены совета приняли во внимание новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к атлетам из этих стран. 17 марта это решение вступило в силу и будет действовать, как минимум, до сентября 2022 года.