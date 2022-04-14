Чемпион ОИ отказался выступать за сборную России из-за Украины

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун отказался выступать за Россию из-за ситуации на Украине. BBC утверждает, что победитель Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро заявил, что больше никогда не будет представлять Россию на соревнованиях.

Я гордился тем, что выступал под российским флагом. Россия всегда была дорога моему сердцу, чем-то сильным, великим. И я сейчас не говорю о политике или армии, я говорю о людях, о красоте природы. Я всегда ощущал связь со страной. <...> Спортсмены в России — это инструмент. Инструмент пропаганды. Конечно, каждый человек должен решить для себя, что ему делать. Но теперь ему придется с этим жить. Мне с сожалением приходится констатировать, что российские спортсмены не могут повлиять на ситуацию. И многие из них даже не понимают, что происходит, — сказал Лесун.

Также 34-летний спортсмен сообщил, что покинул все занимаемые должности 22 февраля. Кроме того он решил больше никогда не выступать за Россию. Но эта фраза дана в тексте от журналиста и такое утверждение в прямой речи спортсмена не прозвучало.

Ранее Лесун раскритиковал зарплаты российских футболистов и несравненно большой общественный интерес к игрокам. По его словам, в 90-е годы «Спартак» без серьёзного финансирования добивался более высоких результатов в европейских турнирах.