«К стенке бы всех за такие деньги»: Олимпийский чемпион раскритиковал РПЛ

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В современном пятиборье нет допинговых скандалов, так как этот вид спорта состоит из разных дисциплин и не существует такого препарата, который был бы полезен в каждой из них, объяснил олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун. По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) «не цепляется» к пятиборцам по поводу судейства или допинга, передаёт «Газета.Ru».

На моей памяти было только два случая у мужчин. Тут какая проблема. Человеку надо бежать — и можно какую-то таблетку съесть. Но потом ему же нужно резко переключиться и снизить...