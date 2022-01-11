«К стенке бы всех за такие деньги»: Олимпийский чемпион раскритиковал РПЛ
Александр Лесун считает, что российские футболисты получают слишком большие зарплаты
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
12:38, 11 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун раскритиковал зарплаты российских футболистов. По его словам, в 90-е годы «Спартак» без серьёзного финансирования добивался более высоких результатов в европейских турнирах, информирует «Газета.Ru».
Я не люблю русский футбол, к стенке бы всех за такие деньги, которые они получают! Российская премьер-лига для меня – это не игра. Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне. Мне кажется, в 90-е «Спартак» не имел таких денежных средств, но выигрывал постоянно и был в топе даже в Европе. Мы не чтим спортивных героев – точнее, чтим раз в четыре года: на Олимпийских играх. А про футболистов мы готовы говорить каждый день, заполнять ими все эфиры, – сказал Лесун.
Ранее Лесун объяснил, почему в спортивном пятиборье нет допинговых скандалов. В 2019 году Россия заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил среди 117 стран, где было зафиксировано использование запрещённых веществ. Согласно данным за 2020 год, число нарушителей сократилось до 52, а Россию обогнали Китай, США и Германия.