Сёмин назвал лучшего вратаря России

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Юрий Сёмин

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что лучшим вратарём России является голкипер «железнодорожников» Маринато Гильерме.

«Гильерме, на мой взгляд, лучший в России вратарь. Лучше Акинфеева? Лучший в России», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Сёмин добавил, что удивлён невызовом бразильца на чемпионат мира.

Гильерме переехал в Россию летом 2007 года, перейдя в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в возрасте 21 года. В 2015 году он получил российский паспорт. За 11 лет в стане «железнодорожников» голкипер дважды завоёвывал Кубок России и один раз становился чемпионом страны.

Ранее News.ru писал, что Гильерме готов заменить Акинфеева в сборной.