Хоккеистов СКА лишили новогоднего застолья

Тренер питерского СКА Алексей Кудашов перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского «Динамо» оценил физическую форму игроков.

«Люди у нас взрослые, профессиональные. Они не на салатиках, готовились даже 31 числа самостоятельно. Тренировка после Нового года показала, что команда в хорошем состоянии», — цитирует его «Спорт-Экспресс».