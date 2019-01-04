USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent56.86 $ Bitcoin3,822.46 $
МОСКВА-4°C17:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Хоккеистов СКА лишили новогоднего застолья

Алексей Кудашов Kulebyakin Alexander/Global Look Press

Алексей Кудашов

спорт [ версия для печати ]

Тренер питерского СКА Алексей Кудашов перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского «Динамо» оценил физическую форму игроков.

«Люди у нас взрослые, профессиональные. Они не на салатиках, готовились даже 31 числа самостоятельно. Тренировка после Нового года показала, что команда в хорошем состоянии», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что часть хоккеистов на Новый год уезжала домой к семьям.

Как писал News.ru, присутствие Знарка в тренерском штабе «молодёжки» объяснили.


#хоккей #КХЛ
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
спорт 15:52, 4 января 2019
Одноклубник Агуэро признался ему в любви
спорт 15:25, 4 января 2019
Россиянка победила на КМ по скелетону
спорт 15:12, 4 января 2019
Переход нового бразильца в ЦСКА сорвался
Лента новостей
в мире 16:59
Землетрясение произошло на территории Китая
общество 16:59
Тысячи человек погибли по вине пьяных водителей за год
в мире 16:58
Порошенко задекларировал миллионы долларов после нового года
в мире 16:55
МИД Британии назвал Уилана пешкой в игре дипломатов
в мире 16:54
Авианалёт коалиции снова погубил мирных сирийцев
Другие новости
спорт 15:52
Одноклубник Агуэро признался ему в любви
спорт 15:25
Россиянка победила на КМ по скелетону
спорт 15:12
Переход нового бразильца в ЦСКА сорвался
спорт 14:18
Романцев призвал «дать метлу в руки» Кокорину и Мамаеву
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top