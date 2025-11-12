Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 18:12

Хоккеист оставил без каски вратаря броском шайбы

Шайба со скоростью 150 км/ч снесла каску с вратаря «Бостона» во время матча НХЛ

Джереми Свэйман Джереми Свэйман Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

В ходе матча НХЛ игрок одной из команд случайно сбил маску вратаря «Бостона» Джереми Свеймана, когда бросил шайбу в его сторону, передает РИА Новости Спорт. Голкипер не сразу понял, что случилось. Скорость шайбы в момент соприкосновения с клюшкой была выше 150 километров в час.

Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин внес значительный вклад в победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнз». Он забросил шайбу и отдал голевую передачу. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Вашингтона», который одержал вторую победу в последних восьми матчах. Помимо Овечкина, в составе победителей отметились Брэндон Дьюхейм и Джейкоб Чикран.

До этого в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги российский форвард «Виннипег Джетс» Никита Чибриков случайно травмировал игрока «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини, сломав ему зуб. Инцидент произошел в первом периоде, однако Селебрини продолжил игру. Чибриков получил за это двойной малый штраф. Несмотря на штраф, «Сан-Хосе» одержал победу над «Виннипег» со счетом 2:1.

хоккей
НХЛ
удары
шайбы
каска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Душила кота и спала в одежде: дочь актрисы терпела отчима-педофила
Украина официально остановила мирные переговоры с Москвой
Сырский приедет в Россию? Дадут ли ему увидеть отца перед смертью
В Белоруссии решили ввести налог для богатых
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
Вспышка гепатита А произошла в российской школе
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.