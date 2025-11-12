Хоккеист оставил без каски вратаря броском шайбы Шайба со скоростью 150 км/ч снесла каску с вратаря «Бостона» во время матча НХЛ

В ходе матча НХЛ игрок одной из команд случайно сбил маску вратаря «Бостона» Джереми Свеймана, когда бросил шайбу в его сторону, передает РИА Новости Спорт. Голкипер не сразу понял, что случилось. Скорость шайбы в момент соприкосновения с клюшкой была выше 150 километров в час.

Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин внес значительный вклад в победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнз». Он забросил шайбу и отдал голевую передачу. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Вашингтона», который одержал вторую победу в последних восьми матчах. Помимо Овечкина, в составе победителей отметились Брэндон Дьюхейм и Джейкоб Чикран.

До этого в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги российский форвард «Виннипег Джетс» Никита Чибриков случайно травмировал игрока «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини, сломав ему зуб. Инцидент произошел в первом периоде, однако Селебрини продолжил игру. Чибриков получил за это двойной малый штраф. Несмотря на штраф, «Сан-Хосе» одержал победу над «Виннипег» со счетом 2:1.