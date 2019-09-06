https://static.news.ru/photo/a4b5f04a-d162-11e9-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов готовится к поединку с американцем Дастином Порье. За сутки он набрал восемь килограммов.

Отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов ранее заявил, что оба бойца сделали необходимый вес — до 70,3 кг. После процедуры взвешивания спортсмены резко начали набирать массу, это разрешено правилами, передаёт ТАСС.

Поединок состоится вечером 7 сентября в Абу-Даби.

Как писал News.ru, Порье уверен в победе над Нурмагомедовым. Тот, в свою очередь, говорит, что будет молиться всевышнему, чтобы бой прошёл хорошо.