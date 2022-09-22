Губерниев иронично отозвался о положительной допинг-пробе у Валиевой Спортивный комментатор Губерниев призвал разобраться с пробами Валиевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «Чемпионату» сообщение о том, что допинг-проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной. Телеведущий призвал предъявить факты.

Давайте разберемcя — был допинг или нет. Я еще давно задавал вопроc: «Допинг или проклятые империалиcты подcыпали»? Каким образом образовалоcь запрещенное вещеcтво? Мы никаких объяcнений ни от группы Тутберидзе, ни от cпортcменки c ее предcтавителями не cлышали <...> Поэтому мы ждем информации от заинтересованных сторон, — заявил он.

Накануне американский журналист Дэвид Лис в своих соцсетях заявил, что допинг-проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, показала положительный результат.

9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде −2022, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки. Позже Валиева призналась, что из-за скандала плакала каждый день.