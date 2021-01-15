Google назвал причину блокировки YouTube-канала «Ахмата»

https://static.news.ru/photo/dd862bcc-57dc-11eb-8969-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК "Ахмат" Грозный/vk.com

Как отметили в компании, Министерство финансов США требует соблюдения широких ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в качестве находящихся под санкциями. Поскольку OFAC признало эти каналы как находящиеся под санкциями, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов, сообщает

Компания Google объяснила блокировку YouTube-каналов грозненского футбольного клуба «Ахмат» и промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) законодательством США.

> «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Google.

Некоторое время назад появилась информация о блокировке официальных YouTube-каналов «Ахмата». На главной странице сайта клуба есть прямые ссылки на три соцсети — «ВКонтакте», Twitter и YouTube. При попытке перейти на канал «Ахмата» в видеохостинге появляется надпись «Эта страница недоступна».

Роскомнадзор обратился в компанию Google с требованием восстановить доступ к YouTube-каналам ФК «Ахмат», писал NEWS.ru.

10 декабря 2020 года Штаты и Великобритания ввели санкции против главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Ограничения были наложены на людей из его окружения и на связанные с ним компании — якобы из-за нарушений прав человека. В результате под санкции попали, в частности, спортивные организации Чечни — ФК «Ахмат» и промоушен смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat. Сам Кадыров назвал это абсурдом. В свою очередь президент «Ахмата» Магомед Даудов подчеркнул, что санкции никак не коснутся работы команды.