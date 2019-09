Как сообщает The Sun, машина Перони на повороте подлетела в воздух на несколько метров и приземлилась на ограждение безопасности. Представитель команды рассказал, что гонщик не пострадал, но был отправлен в больницу для дополнительного обследования.

Alternate angle of Peroni's huge crash. Makes it look even worse. #F3 (via @Mattzel89 ) pic.twitter.com/cG00utXF3G