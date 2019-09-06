Пилот Sickening Smash «Формулы-3», австралиец Алекс Перони отделался ушибами после того, как его машина разлетелась на части во время итальянского Гран-при.
Как сообщает The Sun, машина Перони на повороте подлетела в воздух на несколько метров и приземлилась на ограждение безопасности. Представитель команды рассказал, что гонщик не пострадал, но был отправлен в больницу для дополнительного обследования.
Как писал News.ru, французский пилот «Формулы-2» Антуан Юбер, выступавший за команду BWT Arden, погиб в результате аварии, которая произошла во время гонки девятого этапа серии в Бельгии. Водитель болида потерял управление на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним пилот Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на скорости въехал в Юбера. В результате аварии болид француза разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась.