https://static.news.ru/photo/89f61524-d166-11e9-a979-fa163e074e61_660.jpg Алекс Перони Фото: fiaformula3.com

Пилот Sickening Smash «Формулы-3», австралиец Алекс Перони отделался ушибами после того, как его машина разлетелась на части во время итальянского Гран-при.

Как сообщает The Sun, машина Перони на повороте подлетела в воздух на несколько метров и приземлилась на ограждение безопасности. Представитель команды рассказал, что гонщик не пострадал, но был отправлен в больницу для дополнительного обследования.

Alternate angle of Peroni's huge crash. Makes it look even worse. #F3 (via @Mattzel89 ) pic.twitter.com/cG00utXF3G — F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) September 7, 2019

Как писал News.ru, французский пилот «Формулы-2» Антуан Юбер, выступавший за команду BWT Arden, погиб в результате аварии, которая произошла во время гонки девятого этапа серии в Бельгии. Водитель болида потерял управление на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним пилот Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на скорости въехал в Юбера. В результате аварии болид француза разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась.