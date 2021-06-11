Российская гимнастка стала лучшей в Европе

https://static.news.ru/photo/6c7b3ca4-cb83-11eb-8eda-96000091f725_660.jpg Арина Аверина Фото: arishadina1998/instagram.com

На чемпионате Европы по художественной гимнастике россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль в многоборье. В сумме за четыре упражнения она стала лучшей, набрала 109,100 балла. Второе место у представительницы Болгарии Боряны Калейн, третье заняла россиянка Дина Аверина, сестра победительницы.

Это уже восьмая победа девушки на чемпионате Европе. Также она является трёхкратной чемпионкой России, четырёхкратной чемпионкой мира.

Ранее NEWS.ru писал, что певец и композитор Валерий Сюткин пожелал успешного выступления национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. Артист добавил, что удача должна сопутствовать не только спортсменам, но и каждому гражданину великой страны.