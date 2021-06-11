Валерий Сюткин пожелал в День России спортивных побед

https://static.news.ru/photo/16fd5f70-cb6d-11eb-973d-96000091f725_660.jpg Валерий Сюткин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Успешного выступления национальной сборной на чемпионате Европы по футболу пожелал россиянам в беседе с NEWS.ru певец и композитор Валерий Сюткин. Артист добавил, что удача должна сопутствовать не только спортсменам, но и каждому гражданину великой страны.

Главное, чтобы мы жили в мире и в процветании. Для этого нужно трудиться и быть каждому на своем месте, — сообщил исполнитель в День России, 12 июня.

Валерий Сюткин добавил, что главная ценность в жизни — это здоровье. Это отчётливо показала недавняя эпидемия коронавируса. Важно беречь себя и своих близких.

Ранее NEWS.ru писал, что Госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил российских граждан с Днём России. Его заявление было размещено на сайте Госдепа. В обращении Блинкен также подтвердил, что США выступают за сотрудничество с Россией и поддерживают стремление россиян к демократии и верховенству закона. По его словам, Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с российским правительством в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений.



