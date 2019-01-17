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Геркус обвинил Сёмина в непрофессионализме

Сергей Лантюхов/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о реакции на книгу Юрия Сёмина «Возвращение на пьедестал». В ней наставник «красно-зелёных» раскритиковал Геркуса и экс-спортивного директора Эрика Штоффельсхауса.

«Это было нарушение контракта. Очень серьезное нарушение. Так нельзя, это непрофессионально», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

Также Геркус рассказал, что не стал опускаться до контрактных формальностей и применять к Сёмину штрафные санкции. Свои же отношения с наставником он охарактеризовал как рабочие.

«Он — масштабная фигура с историей. Человек из телевизора. А я — обычный менеджер. Какая теплота? Вы смеетесь, что ли?» — заключил Геркус.

Ранее News.ru сообщал, как к уходу Геркуса из «Локомотива» отнёсся Юрий Сёмин.


#футбол #Локомотив #ИльяГеркус #ЮрийСемин
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