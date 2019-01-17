Геркус обвинил Сёмина в непрофессионализме

https://news.ru/storage/news/017870fed53e1b96af6e4bd806ffd2eb/55394c2e-4bb2-4451-9ed4-847b5743ccc2_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о реакции на книгу Юрия Сёмина «Возвращение на пьедестал». В ней наставник «красно-зелёных» раскритиковал Геркуса и экс-спортивного директора Эрика Штоффельсхауса.

«Это было нарушение контракта. Очень серьезное нарушение. Так нельзя, это непрофессионально», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

Также Геркус рассказал, что не стал опускаться до контрактных формальностей и применять к Сёмину штрафные санкции. Свои же отношения с наставником он охарактеризовал как рабочие.

«Он — масштабная фигура с историей. Человек из телевизора. А я — обычный менеджер. Какая теплота? Вы смеетесь, что ли?» — заключил Геркус.

Ранее News.ru сообщал, как к уходу Геркуса из «Локомотива» отнёсся Юрий Сёмин.