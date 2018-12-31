Футболист сломал штангу во время матча

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Томислав Мрчела

Защитник австралийского футбольного клуба «Перт Глори» Томислав Мрчела настолько сильно влетел в ворота, что сломал штангу.

Футболист пробил мяч головой и забил гол, но по инерции влетел в ворота, причём так мощно, что их пришлось заменить.

Фотография инцидента опубликована в официальном микроблоге ФК в Twitter.

При этом гол не был засчитан, поскольку игрок оказался в положении вне игры. Впрочем, его команда всё равно выиграла матч против «Сентрал Кост Маринерс» со счётом 4:1.

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