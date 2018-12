Роналду выпустил мобильную игру

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о выпуске собственной мобильной игры. Приложение посвящено футболу.

Информацию он опубликовал в своём Twitter.

My new game is here! Now you can score goals against your friends! Challenge them in game and let me know who wins! Download for free now (https://t.co/uEvkwvnqme) #PlayLikeCristiano pic.twitter.com/E2xiiMkUfu