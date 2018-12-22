Роналду выпустил мобильную игру

https://news.ru/storage/news/23e815c60bc0ccbc82761797a3392a35/f0fb2d69-8633-42c5-a4b8-72001a14a424_850.jpg Alberto Lingria/Xinhua/Global Look Press

Криштиану Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о выпуске собственной мобильной игры. Приложение посвящено футболу.

Информацию он опубликовал в своём Twitter.

My new game is here! Now you can score goals against your friends! Challenge them in game and let me know who wins! Download for free now (https://t.co/uEvkwvnqme) #PlayLikeCristiano pic.twitter.com/E2xiiMkUfu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 21 декабря 2018 г.

Основу геймплея составляют соревнования в пенальти и штрафных ударах. Игра распространяется бесплатно.

До текущего сезона футболист выступал за испанский «Реал». Сейчас он играет за туринский «Ювентус». На счету Роналду 11 забитых мячей в 16 матчах Серии А.

Как писал News.ru, Роналду решил избавиться от дома в Англии.