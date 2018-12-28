Финал Кубка ФНЛ перенесут из-за выборов главы РФС

https://news.ru/storage/news/86348bcf55467307f58e82d07abd585a/aa9ffe79-dce8-4180-97b5-327bf987c16b_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Финал Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ) перенесён с 21 на 20 февраля 2019 года из-за проведения отчётно-выборной конференции Российского футбольного союза (РФС), в рамках которой будет избран новый президент организации и члены исполкома организации. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Кубок ФНЛ состоится в кипрском Пафосе с 8 по 21 февраля. В качестве участников турнира будут клубы ФНЛ и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), а также три зарубежные команды: «Пюник» (Ереван, Армения), «Рига» (Рига, Латвия) и «Левадия» (Таллин, Эстония).

После изменения календаря турнира финальный матч, встречи за третье, пятое и седьмые места пройдут 20 февраля. Матчи за 9−16 места состоятся 21 февраля.

Отчётно-выборная конференция РФС назначена на 22 февраля 2019 года. До этой даты исполняющим обязанности президента организации назначен руководитель Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Список кандидатов будет опубликован в период с 14 по 16 января после регистрации всех претендентов на пост руководителя РФС.

Ранее News.ru сообщал, что президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер поддержал на пост главы РФС Александра Дюкова.