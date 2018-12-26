ФИФА накажет российский футбол за Кубок Крыма

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ФК «Анжи-2»

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении Российского футбольного союза (РФС) в связи с участием российских команд в Кубке Крыма по футболу в 2017 году.

В Кубке участвовали два клуба — «Анжи-2» и «Сокол», сообщает Sports.ru со ссылкой на источник.

ФИФА не признаёт Крым российским, поэтому на РФС могут наложить санкции. В чём они будут заключаться, не сообщается. В марте 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским клубам принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС.

Директор «Сокола» заявил, что Кубок Крыма был неофициальным турниром. По его словам, команда приняла в нём участие в качестве предсезонной подготовки.

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