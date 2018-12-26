USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,272 $   Brent50.75 $ Bitcoin3,799.57 $
МОСКВА-9°C12:48
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

ФИФА накажет российский футбол за Кубок Крыма

ФК «Анжи-2» vk.com/anji2fanseagles

ФК «Анжи-2»

спорт [ версия для печати ]

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении Российского футбольного союза (РФС) в связи с участием российских команд в Кубке Крыма по футболу в 2017 году.

В Кубке участвовали два клуба — «Анжи-2» и «Сокол», сообщает Sports.ru со ссылкой на источник.

ФИФА не признаёт Крым российским, поэтому на РФС могут наложить санкции. В чём они будут заключаться, не сообщается. В марте 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским клубам принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС.

Директор «Сокола» заявил, что Кубок Крыма был неофициальным турниром. По его словам, команда приняла в нём участие в качестве предсезонной подготовки.

Как писал News.ru, пойманный на кокаине игрок «Спартака» может сменить клуб.


#футбол #ФИФА
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
спорт
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой

читайте также
спорт 11:53, 26 декабря 2018
Тренер Нурмагомедова оценил его шансы против Мейвезера
спорт 11:19, 26 декабря 2018
Пойманный на кокаине игрок «Спартака» может сменить клуб
спорт 19:56, 25 декабря 2018
Мустафина вернётся к многоборью
Лента новостей
спорт 12:47
Легков рассказал о «подножках» для Шипулина
технологии 12:46
Huawei представила смартфон Honor V20 с камерой на 48 Мп
экономика 12:37
Курс евро превысил 79 рублей
политика 12:35
Путин может приехать в Давос
общество 12:34
Новогодние видео покажут на фасадах домов в Москве
Другие новости
спорт 12:47
Легков рассказал о «подножках» для Шипулина
спорт 12:33
Призёр ОИ-2016 гимнастка Кудрявцева стала мамой
спорт 12:22
Нурмагомедова задержали в аэропорту
спорт 12:15
Провалу «Локомотива» в Лиге чемпионов нашлось объяснение
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top