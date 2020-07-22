ФК «Краснодар» попрощался с Фернандешем и Фьолусоном

https://static.news.ru/photo/52016cda-ccc0-11ea-9f29-fa163e074e61_660.jpg Мануэл Фернандеш Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Футболисты Мануэл Фернандеш и Йон Гудни Фьолусон покидают ФК «Краснодар». У португальского полузащитника истёк срок действия контракта. Трудовое соглашение с его исландским коллегой прекращено на год досрочно по обоюдному согласию сторон.

ФК «Краснодар» благодарит Мануэла Фернандеша и Йона Гудни Фьолусона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фьолусон присоединился к «быкам» 10 августа 2018 года и с тех пор провёл за команду 28 матчей. Фернандеш усилил «Краснодар» по ходу сезона-2019/20 и провёл 19 игр, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Перед выходом на зимнюю паузу «Краснодар» считался одним из главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство, но длительный перерыв сильно сказался на команде Мурада Мусаева. «Краснодар», проиграв «Динамо» (0:2) в перенесённом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), упустил вторую строчку в Российской премьер-лиге, которая даёт право прямого участия в групповой стадии Лиги чемпионов. Кроме того, за тур до окончания сезона «быки» имеют серьёзные шансы вообще не попасть на главные еврокубковые соревнования, считают эксперты. О причинах неудач клуба можно узнать из материала NEWS.ru.