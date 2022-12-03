Стала известна победительница турнира по фехтованию «Московская сабля» Фехтовальщица Яна Егорян одержала победу на «Московской сабле»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Егорян

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян заняла первое место в женском личном первенстве турнира по фехтованию «Московская сабля». В финале она взяла верх над победительницей первенств мира и Европы среди юниоров Евгенией Подпасковой со счетом 15:11.

«Московская сабля» проводится в первый раз после более чем двухлетнего перерыва. В турнире принимают участие лучшие саблисты и саблистки России и Белоруссии, среди которых чемпионки Олимпийских игр Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина, а также чемпионы мира и Европы Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники поборются за главный приз в размере 1,8 млн рублей, общий призовой фонд составляет 8,4 млн. Финалисты соревнований выиграют 1,2 млн рублей, призеры третьих мест — 0,6 млн рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Турнир по фехтованию «Московская сабля»

Старт турниру дал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. В завершающий день соревнований, 4 декабря, пройдут командные противостояния, 3 декабря будет определен победитель в мужском личном зачете.

В августе NEWS.ru взял у Егорян эксклюзивное интервью, в котором спортсменка рассказала о своем пути в фехтовании, поделилась личными историями и планами на будущее.