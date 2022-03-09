«Это будет фурор!»: Кожевников о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в истории НХЛ, если ему не помешают травмы, рассказал NEWS.ru российский хоккеист и телекомментатор, чемпион мира (1982) и ОИ (1984, 1988) Александр Кожевников. Он спрогнозировал, что уже в следующем сезоне россиянин обойдёт Горди Хоу, на счету которого 801 шайба.

Есть цель, и она рядышком. Нужно сначала догнать Горди Хоу, там у него контракт длинный ещё, минимум 4,5 года. Так что на следующий год догонит Хоу, я думаю, что догонит, если травм не будет. Мы же не знаем, как жёстко будут играть против него. Будем надеяться, что догонит Гретцки. Это будет фурор! — сказал Кожевников.

Он считает, что 36-летний Овечкин до конца доработает свой контракт с «Вашингтоном», так как он «приносит деньги» клубу.

В ночь на среду Овечкин забросил две шайбы в ворота «Калгари Флеймс» и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, сравнявшись с чехом Яромиром Ягром (766 шайб). На втором месте находится Горди Хоу, а лидирует Уэйн Гретцки, на счету которого 849 заброшенных шайб.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что клуб усиливает охрану Овечкину. По его словам, такая мера вызвана усложнившейся ситуацией в мире по отношению к России.