«Ерунда полная»: Уткин высказался о пляжном футболе

Спортивный комментатор Василий Уткин высказался о пляжном футболе после завершения финала чемпионата мира. Блогер сравнил вид спорта с ковырянием в носу, о чём и написал в своём Telegram-канале.

Пляжный футбол — как ковыряние в носу. Производное от нормального. Парни, которые в нём преуспели, — те, кого не взяли во вторую лигу. Сейчас они выиграли мировой чемп среди таких же, как они. Молодцы! Но ерунда полная, — выразил своё мнение Уткин.

Сборная России обыграла команду Японии со счётом 5:2 и стала лучшей в мире в этом виде спорта уже третий раз за его историю. Голы забили Фёдор Земсков, Юрий Крашенинников (дубль), Андрей Новиков и Артур Папоротный.

Ранее сообщалось, что главной задачей сборной России на финал была психологическая подготовка. Наша команда гораздо сильнее японского коллектива, поэтому для победы нужно было просто сыграть на максимуме своих возможностей.