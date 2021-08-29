Тройной прыжок: сборная России по пляжному футболу снова лучшая в мире

Сборная России по пляжному футболу в финале домашнего чемпионата мира обыграла Японию и в третий раз в истории стала победителем мундиаля. Рассказываем подробнее о грандиозном успехе команды.

Решающий рывок

Главной задачей сборной России на финал была психологическая подготовка. Наша команда гораздо сильнее японского коллектива, поэтому для победы нужно было просто сыграть на максимуме своих возможностей. Однако часто эта кажущаяся лёгкой задача для многих команд оказывается невыполнимой.

Кроме того, россиянам нужно было забыть результат матча с японцами на групповом этапе. Та разгромная победа со счётом 7:1 была одержана над расслабленными японцами, которые уже обеспечили себе место в плей-офф. Об этом перед финалом напоминали и главный тренер сборной России Михаил Лихачёв, и игроки российской команды.

Первый период финального матча получился очень нервным. Игроки обеих команд допускали много мелких нарушений и не летели в атаку. Опасных моментов было совсем немного, но один из них завершился голом сборной России. Фёдор Земсков открыл счёт отличным ударом через себя.

Первые девять секунд второго периода вместили в себя сразу два гола. Сначала японец Такуя Акагума после стартового розыгрыша исполнил эффектную бисиклету, а затем Юрий Крашенинников заработал убойный штрафной, который сам же реализовал.

Через несколько минут штрафной исполнил Андрей Новиков, потом разницу в счёте с пенальти снова сократил Акагума. Однако последнее слово в периоде осталось за Артуром Папоротным, который забил не без ошибки голкипера японцев.

В третьем периоде россияне играли супернадёжно, а у японцев, похоже, закончились силы. Вишенкой на торте стал второй гол Крашенинникова, который тот забил после красивого сольного прохода. 5:2 — и сборная России снова становится чемпионом мира!

Российский спортсмен, член сборной России (команда РФС) Алексей Макаров (слева) и Шотаро Харагучи (Япония) Владимир Песня/РИА Новости

Путь к финалу

Турнир для россиян начинался достаточно тяжело. В первом матче команде Лихачёва противостояли аутсайдеры группы американцы, но игра получилась очень нервной. Гости из-за океана несколько раз вели в счёте и даже смогли перевести игру в дополнительное время, где, к счастью, сильнее были россияне. Тогда игроки удостоились критики от тренера, который после встречи был очень зол.

Это чемпионат мира, здесь никто просто так ничего не отдаст. Ни Америка, ни Мозамбик — никто. Не все это до конца поняли, — заявил Лихачёв.

Вторая игра с Парагваем прошла по похожему сценарию, только тут в счёте постоянно вели россияне, да и уровень соперника был немного другим. В итоге дело снова дошло до дополнительного времени, где команды обменялись голами. Выявлять победителя пришлось в серии пенальти, тут нервы оказались крепче у хозяев.

Заключительный же матч с японцами получился образцовым для сборной России — красивая победа со счётом 7:1 и ни единого шанса сопернику. Было очевидно, что от игры к игре команда Лихачёва не только набирает форму, но и избавляется от психологического давления из-за домашнего статуса турнира.

Четвертьфинал с Испанией получился жарким, с обилием нарушений, спорных моментов и карточек. Россияне быстро повели со счётом 3:0, но испанцы не рассыпались и до последних минут были в игре, угрожая нашим воротам. В итоге сборной России удалось довести матч до победы (4:2) и выйти в полуфинал, где соперником стала команда Швейцарии, которая оказалась на турнире случайно, заменив отказавшихся ехать в Москву украинцев.

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Этот матч стал самым безумным на турнире. Россия сначала вела 3:1, а затем «горела» 3:5, поставив выход в финал под большой вопрос. Причём разница в два мяча сохранялась за две минуты до конца игры. Но день для болельщиков сборной России всё же не был испорчен: голы Бориса Никонорова и Антона Шкарина перевели игру сначала в дополнительное время, а затем и в серию пенальти.

Там Лихачёв решился на эксперимент и выпустил третьего вратаря команды Дениса Пархоменко. Этот ход оправдал себя на 200 процентов. Кипер сделал единственный и решающий сейв, а решающий удар у россиян реализовал опытный Юрий Крашенинников. Победу россияне праздновали бурно: Лихачёв, например, пробежал через всю площадку и прыгнул двумя ногами в песок у фанатского сектора.

Красивая история

Национальная сборная России по традиционному футболу катастрофически далека от звания топовой мировой команды, а вот в двух признаваемых ФИФА разновидностях этой игры — мини-футболе и пляжном футболе — россияне таким статусом обладают. Мини-футбольная команда за последние 25 лет дважды была призёром чемпионата мира, а на европейских первенствах подобное происходило с командой аж восемь раз! В 1999-м сборная России по мини-футболу и вовсе завоевала золотые медали Евро.

Национальная российская команда по пляжному футболу в официальном статусе начала выступать на официальных соревнованиях только в 2007-м, но за эти годы смогла стать одной из сильнейших команд в мире. Россия до турнира в Москве дважды была чемпионом планеты, завоевывала бронзу мундиаля, а на других престижных стартах типа Евролиги, Кубка Европы и Межконтинентального Кубка собрала десяток побед и ещё больше призовых мест. Казалось бы, причём вообще Россия и пляж, но результаты нашей команды поражают воображение.

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Активно развиваться пляжный футбол начал в начале нулевых, тогда во многих командах, не только в России, появлялись ветераны из классического футбола. У россиян на песке попробовали себя Валерий Карпин, Александр Мостовой, Сергей Кирьяков и Александр Филимонов. Легендарный вратарь «Спартака», например, провёл в этом виде спорта два года, стал двукратным чемпионом страны, а в составе национальной сборной победил на мундиале-2011 и в том же году стал победителем Межконтинентального Кубка и Евролиги.

Современный уровень развития пляжного футбола не терпит совмещения: теперь игроки сосредоточены непосредственно на песке и проходят профессиональную подготовку. Здорово, что у российских поклонников спорта есть ещё одна команда в игровых видах, за которую не стыдно.