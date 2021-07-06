Сборная Швейцарии заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу

Сборная Швейцарии заменит команду Украины на чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдёт в Москве с 19 по 29 августа 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно, что украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили национальной сборной принимать участие в чемпионате мира — 2021, который состоится в Москве.

Команда Швейцарии заняла пятое место на европейском отборочном турнире.

В чемпионате мира в Москве примут участие 16 команд. Жеребьёвка финальной части турнира пройдёт 8 июля в Цюрихе.

Также сообщалось, что депутат Государственной думы Виталий Милонов отреагировал на запрет для сборной Украины приезжать в Москву на чемпионат мира.