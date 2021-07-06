«Родина их предала»: Милонов о запрете сборной Украины ехать на ЧМ в Москву

Депутат Государственной думы Виталий Милонов отреагировал на запрет со стороны Украинской ассоциации футбола (УАФ) и Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) национальной команде принимать участие в чемпионате мира — 2021, который состоится в Москве. По его словам, спортсменов предала родина.

Мы всё равно должны объявить, что ждём футболистов с Украины. Если Украинская ассоциация настолько ненавидит своих собственных спортсменов, что их не посылают, то пусть приезжают, мы их назовём «спортсменами с Украины». Пусть принимают участие, сражаются, — сказал Милонов корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, футбол должен оставаться вне политики. Спортсмены тренировались, отбирались, готовились, они должны выступать на турнире.

Ребята тренировались, они не отвечают за безумство своих Зеленских. Да, у них не будет родного мандата от Украины, но раз родина их предала и наплевала, мы с уважением примем. Мы покажем, что выше всех, — заключил он.

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа. В соревнованиях примут участие 16 команд. Жеребьёвка финальной части турнира пройдёт 8 июля в Цюрихе.

Ранее сообщалось, что по итогам выступления на чемпионате Европы — 2020 по футболу сборная Украины заработала €16 млн. Это на €5,25 млн больше, чем заработала на турнире команда России.