Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать в Москву на ЧМ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили национальной сборной принимать участие в чемпионате мира — 2021, который состоится в Москве. Об этом сообщает Tribuna.com.

Известно, что вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался с командой и обозначил цель добыть путёвку на ЧМ в России. За это сборной были обещаны призовые.

Команда под руководством Евгения Вереницы сумела не просто отобраться на соревнование, но и заняла второе место в группе. Украинский коллектив стал одной из четырёх сборных от стран-участниц Европы, которые получили право сыграть на предстоящем международном турнире.

Чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа. В соревнованиях примут участие 16 команд. Жеребьёвка финальной части турнира пройдёт 8 июля в Цюрихе.

Ранее сообщалось, что по итогам выступления на чемпионате Европы — 2020 по футболу сборная Украины заработала €16 млн. Это на €5,25 млн больше, чем заработала на турнире команда России.