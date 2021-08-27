Россия вышла в финал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу

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Сборная России в серии пенальти обыграла команду Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК «Лужники», передаёт ТАСС.

Основное время встречи завершилось со счётом 5:5. В дополнительное время команды забить не сумели. В серии пенальти россияне были точнее — 5:4.

В составе команды РФ мячи забили Юрий Крашенинников (первая минута), Борис Никоноров (5, 34), Андрей Котенев (14) и Антон Шкарин (36). У швейцарцев отличились Ноэль Отт (6), Гленн Ходель (18, 19, 30) и Деян Станкович (22). Россияне сравняли счёт за 19 секунд до истечения основного времени матча.

Ранее стало известно, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили национальной сборной принимать участие в чемпионате мира — 2021, который проходит в Москве.

В чемпионате мира в Москве принимают участие 16 команд. Жеребьёвка финальной части турнира прошла 8 июля в Цюрихе.