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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент российской Федерации кёрлинга Дмитрий Свищев подчеркнул, что спортивные федерации не собираются поддаваться давлению на российский спорт.

Таким образом в эфире радио Sputnik он прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) приостановить работу Московской антидопинговой лаборатории.

По словам Свищева, работу РУСАДА это, конечно, усложнит. Он пояснил, что теперь придётся заключать дополнительные соглашения с международными лабораториями, которые могут проводить исследования на территории России.

Плюс к этому начинают действовать новые санкции и, чтобы помочь РУСАДА и всему российскому спорту вернуться на арену, предстоит проделать огромную работу.

Все решения оспариваются: и наша федерация, и десятки других, и спортсмены подали иски. Я надеюсь, что суд примет справедливое решение, отменит ряд незаконных бездоказательных обвинений, которые сейчас выдвигает WADA, ‒ пояснил Свищев.

22 января в связи с началом дисциплинарного разбирательства приняло решение приостановить действие Московской антидопинговой лаборатории. Ограничение будет действовать до тех пор, пока продолжается разбирательство, проводимое дисциплинарным комитетом.

Как писал NEWS.ru, позднее WADA назвало причины решения приостановить действие Московской антидопинговой лаборатории.