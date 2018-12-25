Экс-тренер «Спартака» оправдался за допинг-скандал

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Андрей Чернышов

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал подробности допингового скандала, случившегося в 2003 году. Тогда в допинг-пробе футболистов Егора Титова и Юрия Ковтуна нашли следы запрещенного препарата — бромантана.

«Если бы я чувствовал себя виноватым, то ни с кем бы не общался. Просил бы не поднимать эту тему. Я не видел, чтобы кто-то кому-то давал препараты. И голословно не хочу никого обвинять. Ведь это легче всего — назначить виноватого. Хорошо, что подставили под удар меня. Я это принял и с этим живу», — цитирует Чернышова sportsdaily.ru.

Специалист добавил, что допинга в «Спартаке» целенаправленно никто не принимал. Он отказался обвинять и докторов команды в случившемся.

Чернышов за свою тренерскую карьеру руководил молодёжной и взрослой сборными России, московскими «Спартаком», «Динамо». Он также тренировал в Саудовской Аравии, Сербии. На данный момент он возглавляет греческую «Спарту».

Как писал News.ru, игрок «Спартака» поведал о приёме кокаина.