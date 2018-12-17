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Экс-тренер сборной России по биатлону «ждёт фактов» о допинге

Рикко Гросс EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger/Global Look Press

Рикко Гросс

спорт [ версия для печати ]

Бывший главный тренер сборной России по биатлону, а ныне тренер сборной Австрии Рикко Гросс после инцидента с российскими биатлонистами заявил, что ожидает фактов и прояснения сложившейся ситуации.

«Скандал со сборной России? Как и все другие, я жду фактов», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Гросс добавил, что пока ситуация полностью не прояснится, вокруг истории будет множество домыслов и спекуляций. Он отметил, что «всё необходимо чётко прояснить, а затем предоставить результаты расследования».

12 декабря в расположение сборной России по биатлону прибыли органы правопорядка и провели опрос ряда специалистов и спортсменов. Они обвинялись в нарушении антидопингового законодательства во время чемпионата мира 2017 года, который проходил в Австрии. 15 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) вынес официальный вердикт, что причин для наказания россиян нет, поскольку австрийские правоохранительные органы не предоставили необходимых доказательств.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 20 по 23 декабря. Сборная России огласила состав на предстоящий старт. 

Ранее News.ru сообщал, что российские биатлонисты беспрепятственно покинули территорию Австрии. 


#сборнаяРоссии #биатлон
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