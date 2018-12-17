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Российские биатлонисты спокойно покинули Австрию

vk.com/russianbiathlon

спорт [ версия для печати ]

Сборная России по биатлону беспрепятственно покинула территорию Австрии, на которой подвергалась давлению со стороны правоохранительных органов страны.

«Российская сборная по биатлону беспрепятственно покинула территорию Австрии и направилась в Чехию на следующие международные соревнования», — сообщает пресс-служба посольства РФ в Вене.

12 декабря в расположение сборной России по биатлону прибыли органы правопорядка и провели опрос ряда специалистов и спортсменов. Они обвинялись в нарушении антидопингового законодательства во время чемпионата мира 2017 года, который проходил в Австрии. 15 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) вынес официальный вердикт, что причин для наказания россиян нет, поскольку австрийские правоохранительные органы не предоставили необходимых доказательств.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 20 по 23 декабря.

News.ru сообщал состав российских биатлонистов на чешский этап Кубка мира.


#сборнаяРоссии #биатлон
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