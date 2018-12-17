Российские биатлонисты спокойно покинули Австрию

Сборная России по биатлону беспрепятственно покинула территорию Австрии, на которой подвергалась давлению со стороны правоохранительных органов страны.
«Российская сборная по биатлону беспрепятственно покинула территорию Австрии и направилась в Чехию на следующие международные соревнования», — сообщает пресс-служба посольства РФ в Вене.
12 декабря в расположение сборной России по биатлону прибыли органы правопорядка и провели опрос ряда специалистов и спортсменов. Они обвинялись в нарушении антидопингового законодательства во время чемпионата мира 2017 года, который проходил в Австрии. 15 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) вынес официальный вердикт, что причин для наказания россиян нет, поскольку австрийские правоохранительные органы не предоставили необходимых доказательств.
Третий этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 20 по 23 декабря.
News.ru сообщал состав российских биатлонистов на чешский этап Кубка мира.