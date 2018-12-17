Назван состав сборной России по биатлону на 3-й этап Кубка мира

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Александр Логинов

Тренерский штаб сборной России по биатлону утвердил состав спортсменов на третий этап Кубка мира, который пройдёт в чешском Нове Место с 20 по 23 декабря.

В сообщении пресс-службы отмечается, что тренеры опирались исключительно на спортивный принцип при определении состава.

В итоге на этап у мужчин заявлены Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Антон Бабиков.

Среди женщин на старт гонок выйдут Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Анастасия Морозова.

В программе этапа Кубка в Чехии — спринт, гонка преследования и масс-старт.

Между тем Эдуард Латыпов, Алексей Слепов и Ульяна Кайшева примут участие в 3-м этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Ранее сообщалось, что Антон Бабиков отказался от выступлений за национальную команду в эстафете. Спортсмен опроверг данное заявление. Однако президент СБР принял решение отстранить спортсмена от участия в этапах Кубка мира. Позже стало известно, что Бабиков всё-таки примет участие в соревнованиях в рамках 3-го этапа.