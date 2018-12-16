USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Биатлонист Бабиков опроверг свой отказ от эстафеты

Антон Бабиков biathlonrus.com

Антон Бабиков

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что не отказывался от участия в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в Instagram ранее заявил, что спортсмен «отказался переезжать». Бабиков сейчас выступает на Кубке IBU в итальянском Валь-Риданне.

«Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать — я не отказывался», — написал Бабиков в комментариях к своему посту в Instagram.

Ранее News.ru писал, что на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) было принято решение не принимать никаких действий в отношении российских биатлонистов, против которых полиция Австрии выдвинула обвинения в приёме запрещённых препаратов. «Исполнительный совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущих расследованиях, помимо того, что было опубликовано», — сказали в IBU.


#биатлон #австрия
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
спорт 16:22, 15 декабря 2018
Биатлонистка Морозова победила на этапе Кубка IBU
спорт 15:21, 15 декабря 2018
Российская биатлонистка посетовала на тяжёлое состояние
спорт 14:05, 15 декабря 2018
Российские биатлонистки снова остались без медалей на КМ
Лента новостей
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
общество 16:02
Экологи попросили москвичей помочь птицам перезимовать
Другие новости
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top