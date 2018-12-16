Биатлонист Бабиков опроверг свой отказ от эстафеты

Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что не отказывался от участия в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв в Instagram ранее заявил, что спортсмен «отказался переезжать». Бабиков сейчас выступает на Кубке IBU в итальянском Валь-Риданне.
«Интересно узнавать о таких вещах из интернета, за себя могу сказать — я не отказывался», — написал Бабиков в комментариях к своему посту в Instagram.
Ранее News.ru писал, что на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) было принято решение не принимать никаких действий в отношении российских биатлонистов, против которых полиция Австрии выдвинула обвинения в приёме запрещённых препаратов. «Исполнительный совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущих расследованиях, помимо того, что было опубликовано», — сказали в IBU.