USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Бабикову разрешили выступать на Кубке мира

Антон Бабиков Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Антон Бабиков

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Антон Бабиков выступит на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на руководителя Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.

«Как сообщает президент СБР Владимир Драчёв, после консультаций Главного тренера сборной Хованцева и старшего тренера резерва Белозерова на этап Кубка Мира в Чехию едут Бабиков и Поварницын», — написал Губерниев в своём аккаунте в Instagram.

Также в сообщении отмечается, что вместо них на Кубок IBU отправятся Алексей Слепов и Эдуард Латыпов. По словам Драчёва, морально-этические принципы обсудят в Москве, а отбор спортсменов будет происходить по спортивному принципу.

Ранее сообщалось, что Антон Бабиков отказался от выступлений за национальную команду в эстафете. Спортсмен опроверг данное заявление. Однако президент СБР принял решение отстранить спортсмена от участия на этапах Кубка мира.


#биатлон #АнтонБабиков
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
спорт 16:05, 16 декабря 2018
Чемпион ОИ Тихонов поддержал отстранённого Бабикова
спорт 17:18, 15 декабря 2018
Бабикова заберут с Кубка IBU на Кубок мира
спорт 16:54, 15 декабря 2018
Бабиков выиграл серебро в спринте на Кубке IBU
Лента новостей
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
Другие новости
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top