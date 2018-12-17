Бабикову разрешили выступать на Кубке мира

https://news.ru/storage/news/f4e14a83b30c161816508be15e6d69ab/9b817c1e-7539-4a19-b543-4eeaf824ea55_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Антон Бабиков

Российский биатлонист Антон Бабиков выступит на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на руководителя Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.

«Как сообщает президент СБР Владимир Драчёв, после консультаций Главного тренера сборной Хованцева и старшего тренера резерва Белозерова на этап Кубка Мира в Чехию едут Бабиков и Поварницын», — написал Губерниев в своём аккаунте в Instagram.

Также в сообщении отмечается, что вместо них на Кубок IBU отправятся Алексей Слепов и Эдуард Латыпов. По словам Драчёва, морально-этические принципы обсудят в Москве, а отбор спортсменов будет происходить по спортивному принципу.

Ранее сообщалось, что Антон Бабиков отказался от выступлений за национальную команду в эстафете. Спортсмен опроверг данное заявление. Однако президент СБР принял решение отстранить спортсмена от участия на этапах Кубка мира.