Биатлониста Бабикова отстранили от Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что россиянин Антон Бабиков отстранён от участия в этапах Кубка мира. Ранее появилась информация, что спортсмен отказался от вызова в команду для участия в эстафете. Сам Бабиков её опроверг.
«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, всё», — заявил Драчёв ТАСС.
Он добавил, что отстранение продлится как минимум до конца года.
Накануне Бабиков выиграл серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Италии.
Как сообщал News.ru, биатлонист Бабиков опроверг свой отказ от эстафеты.