Биатлониста Бабикова отстранили от Кубка мира

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Антон Бабиков

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что россиянин Антон Бабиков отстранён от участия в этапах Кубка мира. Ранее появилась информация, что спортсмен отказался от вызова в команду для участия в эстафете. Сам Бабиков её опроверг.

«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, всё», — заявил Драчёв ТАСС.

Он добавил, что отстранение продлится как минимум до конца года.

Накануне Бабиков выиграл серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Италии.

Как сообщал News.ru, биатлонист Бабиков опроверг свой отказ от эстафеты.