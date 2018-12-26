Экс-тренер российского клуба поведал о пьянстве в команде

Бывший тренер нижегородской «Волги» Хулиан Калеро, входивший в тренерский штаб сборной Испании на чемпионате мира — 2018, рассказал о безответственности и вредных привычках российских футболистов.
«Русские не соблюдают диету и режим. Они пьют и не уважают статус профессионального футболиста. Знаю, о чем говорю: я работал в России и видел пьяниц в „Волге“», — цитирует его Sport24.
Специалист добавил, что в Испании у футболистов, напротив, очень ответственное отношение ко всему, что связано с игрой. По мнению испанца, русских интересуют только деньги.
В то время, когда Калеро входил в тренерский штаб «Волги», главным тренером был Дмитрий Черышев.
Назначение Карреры в «Оренбург» вызвало смех, писал News.ru.